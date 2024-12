Il palermitano Gabriele Mini correrà in Formula 2 nel 2025

Il classe 2005: "Felice di unirmi a Prema nella FIA F2"

Un pilota palermitano in Formula 2. Gabriele Minì, classe 2005 nato a Palermo ma originario di Marineo, correrà in Formula 2 nella stagione 2025. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è la Prema Racing, la scuderia italiana del giovane pilota siciliano.

“PREMA Racing è felice di annunciare che Gabriele Minì entrerà nel Campionato FIA Formula 2 2025 con il team – si legge sul sito della squadra -. Dopo essersi classificato secondo nella FIA F3 e aver avuto la possibilità di fare il suo debutto in F2 a Baku, il 19enne italiano passerà alla serie a tempo pieno l’anno prossimo”.

Minì rappresenterà l’Alpine Academy per la terza stagione consecutiva, dopo essersi unito ad essa nel 2023. Con una importante esperienza e il suo potenziale ad alta velocità, il pilota classe 2005 è pronto a fare il salto di qualità nella sua carriera.

“Sono molto felice di unirmi a PREMA nella FIA F2 e di continuare a lavorare insieme per un’altra stagione – ha dichiarato Mini -. Abbiamo mostrato un eccellente potenziale durante tutto l’anno in Formula 3. Dopo la grande corsa a Baku, spero di continuare a lavorare in questo modo per lottare di nuovo nella parte alta del campionato. Sono grato per l’opportunità, voglio ringraziare All Road Management, Alpine e tutti i soggetti coinvolti”, ha concluso.