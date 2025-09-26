Forte pioggia a Palermo: strade allagate e traffico impazzito

Il maltempo manda ancora una volta in tilt la città

PALERMO – Dalla periferia al centro città: il temporale che ha colpito Palermo nel tardo pomeriggio ha nuovamente mandato in tilt molte zone. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti impantanati: le strade si sono trasformate in fiumi nel giro di pochi minuti.

Via Messina Marine paralizzata

Paralizzata la via Messina Marine, diversi i tratti in cui le auto sono rimaste bloccate per l’allagamento. In tilt anche la zona compresa tra il Cep e Borgo Nuovo: tombini “saltati” e allagamenti in viale Michelangelo e in via Brunelleschi. Nel sottopasso di viale Lazio è stato superato il livello di guardia: dopo le 18.30, come l’Amap ha rilevato l’allerta. La situazione viene costantemente monitorata.

Strade allagate dal centro alla periferia

L’acqua defluisce a rilento anche nel sottopasso di piazza XIII Vittime, costringendo gli automobilisti a fermarsi. Situazione critica anche al Villaggio Santa Rosalia, dalle parti del Forum di Brancaccio e in diversi tratti di viale Regione Siciliana, così come in corso calatafimi e corso Re Ruggero.

Disagi anche in provincia

Allagamenti pure in via Crispi e alle porte della città, da Villabate a Ficarazzi. I vigili del fuoco sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza. Tra gli interventi, anche quelli per la caduta di alberi e di calcinacci, in via Principe di Villafranca e in via Pitrè.

Allerta gialla

Due giorni fa il maltempo ha già colpito la Sicilia, con danni e disagi registrati soprattutto nella provincia di Trapani. Oggi, 26 settembre, la protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per domani. Previste condizioni meteo avverse, con temporali e calo delle temperature. L’avviso riguarda tutta la regione.