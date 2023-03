Forte vento alle Eolie: Aeronautica soccorre una cardiopatica

Il mezzo è stato allertato per trasferire una donna al Policlinico di Messina

LIPARI (ME) – Nelle Eolie, sferzate dal vento di ponente che nel pomeriggio ha raggiunto i 50 km/h, per trasferire al Policlinico di Messina una donna, alla quale è stata riscontrata al pronto soccorso di Lipari una sindrome coronarica acuta, è dovuto intervenire un elicottero dell’Aeronautica militare, alzatosi in volo da Trapani.

Il mezzo è stato allertato dalla prefettura di Messina in quanto gli elicotteri del 118 non possono raggiungere l’arcipelago a causa delle forti raffiche che non ne consentirebbero né il sorvolo né l’atterraggio nell’elipista attigua all’ospedale.