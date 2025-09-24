La scelta dopo il confronto con il vicepresidente del consiglio Pellegrino

CATANIA – Fabrizio Cristofaro, già coordinatore della IV Municipalità, ha deciso di proseguire il suo percorso politico all’interno di Forza Italia. Una scelta maturata dopo un confronto con il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, che ha accolto con soddisfazione la volontà di Cristofaro di restare nel partito.

“Sono profondamente orgoglioso – dichiara Cristofaro – di continuare il mio cammino politico con il gruppo di Forza Italia. Un grazie sincero a Riccardo Pellegrino per avermi sostenuto e per aver creduto in me con costanza e fiducia”. “Questo rappresenta soltanto l’inizio di un cammino lungo, fatto di impegno, responsabilità e passione”, conclude.

Partito “continua a crescere”

“Forza Italia è una casa che accoglie. Sono orgoglioso che un giovane come Fabrizio abbia scelto di stare al mio fianco condividendo la mia visione politica e quella di Nicola D’Agostino con il quale sono felice di lavorare”, dichiara Pellegrino. “Questo dimostra che, nonostante la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, il partito continua a crescere e ad attrarre nuove energie”.

Il vicepresidente vicario sottolinea come il merito di questa crescita sia anche “la serietà di una segreteria che sa ascoltare, unita all’impegno costante del presidente nazionale Antonio Tajani e del presidente della Regione Renato Schifani”.

I nuovi incarichi

“Presto verranno definiti i nuovi incarichi provinciali e di grande città” dichiara Gorgui Diagne, Vice Regionale di Forza Italia Giovani giovani Sicilia “ma l’investimento su Fabrizio Cristofaro conferma che Forza Italia a Catania ha iniziato una fase di rinnovamento e di crescita costante che punta sui giovani”.

Un segnale positivo che, secondo Pellegrino, si riflette già nelle tante richieste di adesione e che troverà conferma nel prossimo tesseramento: “Sono convinto che la Sicilia farà registrare numeri record, i più alti degli ultimi vent’anni. La gente ci chiede presenza e serietà, e noi continueremo a dimostrarlo”.

Le ambizioni del partito per il futuro

Guardando al futuro, Pellegrino non nasconde l’ambizione: “Alle prossime elezioni – comunali, regionali e nazionali – Forza Italia ha il dovere di superare la doppia cifra, puntando a oltre il 20%. E chissà che a Catania non si scriva anche una pagina storica, con il primo sindaco donna di Forza Italia: non sarebbe male…”.

Pellegrino ha infine ringraziato “anche il lavoro dell’europarlamentare Marco Falcone, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, che con il suo impegno rafforza ogni giorno di più la presenza del partito sul territorio”.