Forza Italia, ecco la marcia indietro: si sgonfia il ‘caso Tamajo-Zacco’

Finisce, per il momento, la querelle

“Ma deve essere stata Santa Rosalia! O magari Antonio Tamajo!”. No, aficionado ridanciano di Forza Italia, avvicinato in un brevissimo colloquio, hai fatto confusione. Si chiama Antonio Tajani e ha i galloni di numero uno degli azzurri in politica.

Però, non è affatto da escludere che ci sia stata, da parte sua, una sussurrata ricucitura per evitare l’esplosione dell’ormai celebre caso Tamajo-Zacco. Escludendo, invece, senz’altro, Santa Rosalia.

Come è verosimile che abbia avuto un peso significativo l’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha subito schierato il partito siciliano al fianco dei due ‘reprobi’.

Una storia che abbiamo raccontato in tempo reale e che, adesso, si sgonfia. Dopo la sospensione del duo, decretata dai probiviri, in seguito al ricorso dell’onorevole Giorgio Mulè, per certe parole pronunciate durante un comizio, ecco che arriva il più classico caffè di un momentaneo armistizio, con qualcosa che potremmo definire ‘la sospensione della sospensione’.

“In data odierna – recita la nota – si è riunito il Collegio Nazionale dei Probiviri per esaminare il ricorso presentato in via d’urgenza da Edmondo Tamajo e Ottavio Zacco avverso la decisione assunta nei loro riguardi e, ritenuto che i motivi di impugnazione meritino un esame più approfondito, il Collegio ha deciso di sospendere con effetto immediato l’efficacia esecutiva del suddetto provvedimento, riservando ogni decisione all’esito dell’istruttoria”.

Dunque, se ne parlerà ancora, si discuterà, si valuterà… Nel frattempo campa cavallo. Quell’aficionado di Forza Italia che confondeva i cognomi ne è abbastanza sicuro: “Finirà tutto in una bolla di sapone”. Ma la spaccatura resta.