Forza Italia, Inzerillo scelto da Tajani per il consiglio nazionale

La nota

ROMA- Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Palermo, Gianluca Inzerillo, è tra le personalità scelte dal neoeletto segretario nazionale degli “azzurri” Antonio Tajani, per far parte del consiglio nazionale di Forza Italia. La notizia arriva da Roma dove si è appena concluso il congresso di Forza Italia. “La scelta del nostro segretario di inserirmi tra gli organi di vertice di Forza Italia mi onora, ritengo che sia l’affermazione del mio percorso personale partito da lontano che trova oggi in questo momento di prestigio per me il riconoscimento alla coerenza e all’attività che ho svolto e che svolgo come consigliere e capogruppo di Forza Italia a Palermo, un riconoscimento che assume ancora più valore essendo l’unico siciliano componente del consiglio nazionale”, ha commentato Inzerillo.

E ha aggiunto: “Accetto con spirito di servizio questo incarico e rimarrò a disposizione non solo dei Palermitani, ma di tutti Siciliani che attraverso me vorranno far arrivare le istanze della nostra isola al consiglio nazionale di Forza Italia presieduto autorevolmente da Renato Schifani”. “Insieme con il governatore, il coordinatore regionale Marcello Caruso nominato nella segreteria nazionale rappresenterò la voce di Forza Italia che trova in Giorgio Mulè, deputato eletto a Palermo e vicepresidente della Camera, un saldo punto di riferimento”.