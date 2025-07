Monisteri passa tra le file azzurre

MODICA (RAGUSA) – Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha formalizzato oggi a Roma la sua adesione a Forza Italia, alla presenza del segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, del segretario regionale Marcello Caruso, del deputato nazionale Nino Minardo e del segretario provinciale di Ragusa Giancarlo Cugnata.

Per Caruso “l’ingresso del sindaco e dopo l’arrivo del Sindaco Cassì, conferma la crescita di Forza Italia in Sicilia e in particolare nel sud-est. Accogliamo con orgoglio un’amministratrice che incarna l’amore per la comunità e il buon governo. Questa adesione dimostra che anche in Sicilia siamo la casa naturale dei moderati – liberali e popolari – e il riferimento per gli amministratori attenti ai territori e alle persone: la Sicilia moderata riconosce in noi uno spazio di azione politica e amministrativa credibile, seria e proiettata al futuro”.

