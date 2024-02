Forza Italia, Schifani: certo che il partito darà rappresentanza alla Sicilia

Il governatore ha parlato a margine della visita alla 3Sun col ministro Urso

CATANIA – “Le vigilie dei congressi sono sempre animate da fisiologici dibattiti. È impensabile, però, che un governatore, già oberato di molto lavoro, possa essere anche vicesegretario del partito. Servono persone che lavorino intensamente a tempo pieno, per fare in modo che dopo la morte di Silvio Berlusconi il partito possa essere quanto mai pluralistico. Magari anche con risorse umane più giovani, come ha chiesto Piersilvio Berlusconi”. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, rispondendo ai giornalisti a margine della visita dello stabilimento 3Sun a Catania insieme al ministro Adolfo Urso e all’amministratore delegato Enel Flavio Cattaneo.

“Non è il tempo delle medagliette, non servono – ha proseguito Schifani -. Per quanto riguarda la presenza della Sicilia, dato per scontato che un presidente di Regione non possa ambire a nessuna carica per il ruolo assorbente che già ricopre, sono certo che i vertici del partito tengano presente che l’Isola è storicamente da sempre una delle regioni più azzurre d’Italia, riconoscendone quindi la giusta rappresentanza. E non per una questione di poltrone, ma per poter condividere le decisioni strategiche del partito in una logica dialettica e costruttiva”.