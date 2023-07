Forza Italia, Tajani nominato segretario: è il primo dopo l’era Berlusconi

Guiderà il partito fino alle prossime elezioni europee di giugno 2024

Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale di Forza Italia, il primo dopo l’era di Silvio Berlusconi. Non è il presidente, perché “questo movimento non può mai più avere un presidente” dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio, ha dichiarato lo stesso Tajani.

La nomina è arrivata durante il Consiglio nazionale del partito. Il voto è stato all’unanimità dai 213 membri.

La nomina di Tajani è stata, per certi versi, una formalità. Dopo la morte di Berlusconi non c’erano altri nomi considerati credibili per prendere il suo posto, così come non c’erano altri candidati.

Tajani guiderà il partito fino alle prossime elezioni europee, che si terranno a giugno 2024.

“Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti”. Così ha detto dal palco Tajani dopo la nomina.

Il nuovo segretario ha anche annunciato che convocherà un congresso del partito prima delle europee. Qui “dovranno uscire le nostre idee migliori”, e nel partito ci dovrà essere “un grande confronto di proposte. Non mi piacciono i pettegolezzi da terza elementare”, ha detto Tajani.