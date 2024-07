Foss, il 5 e 6 luglio il Capriccio sinfonico di Puccini: dirige Foron

Il nuovo appuntamento della stagione estiva

Il nuovo appuntamento della programmazione estiva dell’Orchestra Sinfonica siciliana sarà venerdì 5 e sabato 6 luglio.

Il direttore Nicolò Foron e i professori dell’orchestra saranno impegnati nel Capriccio sinfonico in Fa maggiore di Giacomo Puccini, nel centenario della morte del compositore italiano, e nella suite sinfonica Shéhérazade di Rimskij-Korsakov.

Il primo appuntamento, (venerdì 5 alle 21), è in Piazza Ruggero Settimo con il palco allestito di fronte al Teatro Politeama Garibaldi. Il giorno dopo (sabato 6 alle 21) si replica in Piazza Santa Fortunata a Baucina con ingresso gratuito.

Nicolò Foron, nato a Genova in una famiglia di musicisti da madre italiana e padre tedesco, ha studiato pianoforte, violino e violoncello, diplomandosi in pianoforte e in composizione.



I biglietti al costo di 10 euro per il concerto di Palermo (riduzioni per studenti e disabili, abbonati stagione 23/24) sono disponibili alla biglietteria del Teatro Politeama Garibaldi e online sul sito https://www.vivaticket.com/ Info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it o al numero +39 091 6072532/533.