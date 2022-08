Frana a Chiusa Sclafani, chiusa la Provinciale 88

Non si sono registrati feriti ne danni ad autovetture

CHIUSA SCLAFANI (PA) – Una frana si è verificata nella strada provinciale 58 in territorio di Chiusa Sclafani in provincia di Palermo. La strada collega la statale 120 al centro abitato. Il sindaco Francesco Di Giorgio ha chiuso il tratto di strada sprofondato. Non si sono registrati feriti ne danni ad autovetture.