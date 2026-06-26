La donna è originaria di Balestrate, in provincia di Palermo

Sono in corso, sinora senza esito, le ricerche di Francesca Mannina, la donna originaria di Balestrate, nel Palermitano, della quale non si hanno più notizie dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela. La sua scomparsa è stata segnalata attraverso un appello diffuso sui social network, dove familiari e conoscenti chiedono aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili.

Secondo quanto riportato nel messaggio condiviso online, della donna si sono perse le tracce il 24 giugno 2026, durante i drammatici momenti successivi al devastante sisma.

“Stava cercando di uscire dall’edificio dopo il crollo”

“Urgente. Si cerca Francesca Mannina – si legge nell’appello – Scomparsa il 24 giugno 2026. Non si hanno sue notizie da quel giorno, quando stava cercando di uscire dall’edificio dopo il crollo. Qualsiasi informazione può essere importante. La sua famiglia la cerca disperatamente. Aiutaci a trovarla. Per favore, contatta il: +58 414-4665621. Condividi queste informazioni”.

L’invito a condividere il messaggio sta circolando rapidamente sui social locali nel tentativo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e raccogliere eventuali segnalazioni.

Siciliana scomparsa in Venezuela, il compagno è vivo

Nelle ore successive al terremoto è arrivata una notizia positiva per la coppia: il compagno di Francesca Mannina è stato infatti ritrovato vivo.

Di lei, invece, al momento non risultano informazioni ufficiali e le ricerche proseguono nella speranza di poterla rintracciare tra le persone tratte in salvo o ricoverate nelle strutture sanitarie della zona colpita dal sisma.

In Venezuela, a causa del violentissimo terremoto, ha perso la vita anche Giuseppe Colaianni, originario di Calascibetta, in provincia di Enna. L’uomo è deceduto dopo avere messo in salvo la moglie.