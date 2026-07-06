Fratelli d’Italia, Donzelli e Bignami a Gravina di Catania l’11 luglio

In piazza l'iniziativa del partito con parlamentari e amministratori

CATANIA – Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico con cittadini ed elettori in programma sabato 11 luglio, alle 19, in piazza della Libertà, a Gravina di Catania.

L’iniziativa, dal titolo “Decisi a difendere ancora l’Italia – Con un governo stabile, costruiamo un futuro sereno e una Nazione sicura”, sarà dedicata all’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni e alle principali sfide politiche ed economiche del Paese.

All’evento prenderanno parte i deputati Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, e Galeazzo Bignami, capogruppo del partito alla Camera dei deputati.

Sono inoltre previsti gli interventi del commissario regionale di Fratelli d’Italia Sicilia, Luca Sbardella, del coordinatore provinciale Alberto Cardillo, del sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso, del sindaco di Catania Enrico Trantino, del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, del sindaco di Belpasso Carlo Caputo, del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Emanuele Mirabella e di altri amministratori locali.

Secondo gli organizzatori, l’incontro rappresenterà un momento di confronto con la cittadinanza sui risultati dell’azione di governo e sui temi della sicurezza, del sostegno alle famiglie e alle imprese, della crescita economica e della tutela dell’interesse nazionale.