Fratelli d’Italia propone Trantino: la palla passa agli alleati

Il plauso degli autonomisti. Oggi pomeriggio il vertice.

CATANIA – Fratelli d’Italia tira fuori dal cilindro il nome di Enrico Trantino. L’avvocato catanese vicinissimo a Nello Musumeci, già assessore della giunta Pogliese, è il candidato sindaco della città etnea che i vertici della compagine meloniana proporranno oggi agli alleati nel corso del tavolo regionale della coalizione.

Come reagiranno gli alleati davanti alla proposta? Il nodo politico, dopo le turbolenze dei giorni scorsi, è tutto qui. Da una parte si conferma l’asse e la comunanza di intenti tra meloninani e autonomisti, dall’altra si attende la decisione della Lega e della Nuova Dc che puntano sulla deputata Valeria Sudano. Puntale come un orologio svizzero arriva il via libera da parte del deputato regionale del Mpa, Giuseppe Lombardo.

“Accogliamo con grande soddisfazione la proposta di Fratelli D’Italia di Enrico Trantino come candidato sindaco per il comune di Catania. Appassionato amministratore, che ho avuto modo di apprezzare nella comune esperienza amministrativa al comune di Catania, dotato di grande rettitudine morale sarà in grado, intanto, di fare sintesi all’interno del centrodestra. Persona di alto spessore, come del resto tutti gli altri nomi proposti in questi giorni. Come Mpa siamo pronti a dare il nostro sostegno, auspicando che questa scelta possa sancire, ancora una volta, l’unità del centrodestra, fondamentale per il bene futuro della città di Catania”, dice Lombardo.

Adesso si attendono le mosse dei leghisti (che saranno concordate con il leader Matteo Salvini) davanti a una proposta che potrebbe fare storcere il naso ai colonnelli siciliani. Trantino, infatti, se da un lato può fare sintesi all’interno della galassia maloniana, potrebbe non trovare un alto indice di gradimento per la vicinanza con Ruggero Razza. Che la proposta sa nata proprio per portare il Carroccio a rompere? Chissà. Un’altra incognita rimane la posizione dei cuffariani che fino a ieri non vedevano alternative plausibili a Sudano. To be continued.