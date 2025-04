Frigorifero, risparmia fino a 26€ al mese in bolletta con il trucco dello scaffale: in cosa consiste

Come alleggerire i costi dell'energia

Un piccolo trucchetto può cambiare tutto: ecco come risparmiare in men che non si dica. A causa dei continui rincari, i cittadini sono chiamati a rivedere tutte le loro abitudini quotidiane per evitare eventuali sprechi in casa.

Tra le forniture che hanno aumentato notevolmente il costo mensile, vi è quella elettrica che ha lasciato quasi le famiglie sul lastrico.

Tuttavia, seguendo alcuni consigli utilissimi, sarà possibile rivedere i propri consumi ed evitare la stangata a fine mese. Prestare attenzione agli elettrodomestici presenti in casa è il primo passo per un risparmio consapevole.

Tra questi, vi è un elettrodomestico sempre in funzione che, se utilizzato correttamente ed evitando sprechi, può alleggerire di molto la bolletta energetica. Pronto per il risparmio? Leggi l’articolo fino alla fine per scoprire i trucchi che ti consentiranno di pagare di meno in forniture.

Elettrodomestici in casa: utilizzali in questo modo e risparmi di sicuro

Attivi 24 ore su 24, frigorifero e congelatore sono tra gli elettrodomestici che consumano di più all’interno del contesto domestico. Risolvere questa problematica è possibile, scegliendo il giusto prodotto e adottando dei comportamenti destinati al risparmio. Nel primo caso, soprattutto quando c’è da scegliere il congelatore, è importante rispettare alcuni termini. Al momento dell’acquisto, è necessario scegliere quello con la certificazione energetica più alta (dalla A in poi). Potrebbe risultare costoso ma alla lunga riuscirà ad ammortizzare il prezzo dell’elettricità.

Anche il modo in cui viene posizionato il congelatore, una volta acquistato, può comprometterne il consumo. In genere, dovrebbe essere posizionato in un luogo fresco e lontano da fonti di calore, poiché potrebbe impiegare più lavoro per mantenere la temperatura costante all’interno. Evita di posizionarlo in spazi troppo chiusi in modo da consentire alla macchina una corretta ventilazione.

Risparmia ora in bolletta: il trucco

Veniamo ora alla parte più importante, quella che ti consentirà di avere una completa padronanza dell’elettrodomestico e ti farà risparmiare fiumi di denaro. Sapevi che il livello di riempimento del congelatore ne pregiudica il consumo? Sembrerebbe strano ma, un congelatore poco riempito ha maggiori consumi rispetto ad un congelatore con un buon livello di riempimento. In questo modo, la temperatura è costante e non subirà importanti sbalzi.

Se ho un congelatore troppo grande? In questo caso il problema può essere risolto tranquillamente riempendo gli spazi vuoti con contenitori pieni d’acqua per aiutare a trattenere il freddo. Anche la temperatura gioca un ruolo fondamentale, l’ideale è impostarla su un massimo di -18°C. È importante che la temperatura resti invariata, soprattutto in estate in cui il motore farà più sforzi per raggiungere la temperatura indicata. Come visto, piccoli accorgimenti possono sicuramente fare la differenza, aiutandoti a risparmiare e ad utilizzare i dispositivi elettronici in casa con maggiore consapevolezza.

