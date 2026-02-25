 Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, 281 denunce
ANCONA (ITALPRESS) – Si è conclusa una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e

riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.

L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di

incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra

Italia ed estero. Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

