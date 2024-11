Frosinone-Palermo, sono 23 i convocati di mister Dionisi

Nikolaou è in lista, ancora assenti in tre

Sono 23 i calciatori rosanero convocati dal tecnico Alessio Dionisi in vista di Frosinone-Palermo. Il match è in programma venerdì 8 novembre alle 20.30 ed è valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Sul sito ufficiale del club di viale del Fante è stata pubblicata la lista. Ancora assenti i difensori Lucioni e Baniya, alle prese con i recuperi dei loro infortuni. Resta ai box anche Saric, mentre Nikolaou parte con la squadra nonostante l’uscita dal campo anzitempo nell’ultimo match contro il Cittadella.

Frosinone-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Frosinone in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu