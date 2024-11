Frosinone-Palermo, ciociari ultimi in classifica: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Anticipo di Serie B del venerdì sera per il Palermo di Alessio Dionisi. La compagine rosanero, a partire dalle 20.30, sarà impegnata allo stadio “Benito Stirpe” contro il Frosinone in occasione della tredicesima giornata del campionato. Il club del capoluogo siciliano cerca riscatto dopo l’amara sconfitta casalinga contro il Cittadella e vuole ritrovare i gol soprattutto da parte dei suoi attaccanti.

Il Frosinone, retrocesso lo scorso anno dalla massima serie, è reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Catanzaro del turno precedente. La squadra guidata da Leandro Greco (promosso dalla Primavera e subentrato a Vivarini poche settimane fa) ha totalizzato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I ciociari, attualmente, sono il fanalino di coda della Serie B con 9 punti ottenuti.

I rosanero, come anticipato, nella precedente giornata di campionato sono stati beffati da Pandolfi al 90’. Cinque punti nelle ultime cinque gare per il Palermo, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I siciliani, inoltre, non vanno in gol da due partite consecutive: l’obiettivo è tornare a concretizzare le azioni create e fare gol con i propri giocatori offensivi. Il club di viale del Fante arriva al match dall’ottavo posto in graduatoria a quota 16 lunghezze.

Frosinone-Palermo, le probabili formazioni

La squadra laziale dovrebbe piazzarsi in campo con il 3-5-2, anche se potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara precedente. Mister Greco dovrebbe scegliere Kvernadze e Canotto nella formazione titolare, con Cichella in mezzo al campo a dettare i tempi di gioco.

Nel 4-3-3 del tecnico Dionisi, dovrebbe rivedersi Diakité titolare, con Nedelcearu accanto a Nikolaou e con Ceccaroni confermato a sinistra. Verre potrebbe vincere il ballottaggio con Ranocchia, mentre in avanti Henry andrebbe a prendere il posto da centravanti dal primo minuto.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Vural, Cichella, Barcella, Marchizza; Kvernadze, Canotto.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.