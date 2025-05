Frutta esotica, prodotti locali e benessere a km0 a Bagheria

In un’epoca in cui l’alimentazione è diventata parte integrante del nostro benessere fisico e mentale, scegliere cosa mettere nel piatto è un gesto che va ben oltre la semplice nutrizione. Sempre più persone cercano di seguire diete equilibrate, puntando su ingredienti naturali, biologici e a chilometro zero e su frutta esotica, ma la realtà dei grandi supermercati spesso mette davanti a prodotti standardizzati, di dubbia provenienza e privi di quella freschezza che dovrebbe caratterizzare la frutta e la verdura.

Accanto a questa crescente attenzione verso l’alimentazione sana, si fa largo un altro fenomeno: l’integrazione nella dieta quotidiana di frutti esotici, un tempo rari, oggi richiesti con regolarità. Avocado, mango, passion fruit, cocco fresco, banane baby, pitaya (frutto del drago) e tanti altri sono diventati protagonisti di colazioni, merende, smoothie e insalate gourmet. Ma riuscire a trovare questi prodotti di qualità – e soprattutto fuori stagione – è tutt’altro che semplice.

In questo scenario si inserisce Naturalmente Frutta, un’attività di Bagheria che ha saputo cogliere perfettamente le esigenze dei consumatori moderni, unendo tradizione, freschezza e selezione. Il negozio di frutta e verdura in via Roccaforte 153/c, è l’ideale per chi cerca non solo il meglio dei prodotti ortofrutticoli classici, ma anche le chicche più introvabili, su richiesta e in qualsiasi periodo dell’anno.

Dove la qualità incontra la varietà

Il negozio – il cui nome rimane fedele all’essenzialità della sua offerta – è specializzato nella vendita di frutta e verdura freschissima, proveniente in gran parte da filiere locali o selezionate in base a standard di qualità precisi. L’assortimento è diviso con attenzione in prima e seconda scelta, permettendo a ogni cliente di scegliere liberamente in base alle proprie esigenze: dalla verdura bio per chi vuole il massimo della purezza al prodotto più commerciale, ma comunque fresco e genuino.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di acquistare anche frutta esotica su ordinazione, disponibile durante tutto l’anno.

Accanto alla sua anima ortofrutticola, il negozio propone anche una selezione di prodotti tipici locali, che raccontano le tradizioni culinarie della Sicilia. Ogni settimana è possibile trovare il celebre pane di Piana degli Albanesi, noto per la sua fragranza e la lunga lievitazione naturale, insieme a una varietà di biscotti artigianali provenienti da Castelbuono, Piana e altri centri del territorio. Un piccolo angolo di bontà che sa di casa, ideale per accompagnare un pasto o concedersi un momento di dolcezza.

Servizi comodi e su misura: consegna a domicilio e orario continuato

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8:00 alle 20:00, così da venire incontro a ogni tipo di esigenza, anche a chi ha poco tempo durante la giornata per fare la spesa. Inoltre, è disponibile il servizio di consegna a domicilio, attivabile superando una soglia minima di spesa. Basta una telefonata ai numeri 380 5269285 o 376 243 3495 per ricevere direttamente a casa la propria spesa settimanale, pronta da gustare.

Il contatto diretto con il cliente, l’attenzione ai dettagli e la flessibilità fanno di questa attività un vero punto di riferimento per chi cerca prodotti buoni, sani e diversi dal solito.

? Via Roccaforte 153/c – Bagheria (PA)

? Per info e prenotazioni: 380 5269285 / 376 243 3495

? Segui le due pagine Facebook @Naturalmente Frutta e @Gianni Aiello per offerte, aggiornamenti e novità quotidiane.