Fucile con canne mozze, munizioni e coltello a casa: arrestato

Operazione della polizia a Gela

GELA – La Squadra Mobile e il Commissariato di Gela hanno arrestato un uomo per la detenzione di un fucile a canne mozze, detenzione di munizioni e possesso illegale un coltello che aveva in casa. La Procura di Gela ha chiesto la convalida dell’arresto, presentando al gip anche richiesta di applicazione di misura custodia cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari, oltre a convalidare l’arresto eseguito dalla Polizia, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione d’arma clandestina e ricettazione