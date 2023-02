Biancavilla, a casa con armi e droga: la polizia arresta ventiduenne

Aveva un fucile calibro dodici e seicento involucri contenenti marijuana: è stato associato alla casa circondariale di Piazza Lanza

Biancavilla. La Polizia fa scattare una perquisizione e trova armi e droga in casa di un giovanissimo presunto spacciatore, che è stato portato a Piazza Lanza: aveva anche un fucile calibro sedici. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Adrano, nell’ambito di un servizio antidroga. Il giovane ha 22 anni ma è descritto come già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti sono entrati in azione proprio per il sospetto che detenesse armi e droga e hanno avuto ragione, entrando in azione dopo un appostamento. Avuta la certezza che il giovane fosse a casa, hanno fatto scattare un blitz e hanno scoperto diverse buste contenenti più di 600 involucri di marijuana. Queste dosi sarebbero state pronte per essere immesse nella piazza di spaccio di Biancavilla.

Nel corso della perquisizione poi, in una scatola, è stato rinvenuto il fucile a doppia canna, calibro 16, con matricola abrasa e 16 cartucce, due delle quali già inserite e pronte a essere esplose. La perquisizione ha portato inoltre al rinvenimento di 3 bilancini di precisione, di quelli utilizzati per pesare la quantità di sostanza stupefacente necessaria per il confezionamento delle singole dosi e materiale per il confezionamento della marijuana. Il materiale è stato sequestrato e il giovane arrestato.