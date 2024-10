Fuga di gas a Palermo, intervengono gli operai di Amg Energia

Un tratto di strada era stato chiuso al transito

PALERMO – È stata riparata la tubazione del gas di via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, dalla quale ieri pomeriggio si era verificata una dispersione.

Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia hanno completato l’intervento avviato stamattina. Ieri sera la squadra di Amg Energia, intervenuta dopo la chiamata di vigili del fuoco e polizia, aveva già localizzato il punto della conduttura interessato dalla fuga e aveva provveduto a mettere la zona in sicurezza.

Per precauzione, d’intesa con protezione civile e vigili del fuoco, un tratto di via Sacco e Vanzetti, dal civico 48 e sino all’incrocio con via Giannotta, in serata era rimasto chiuso al transito.

li operatori di Amg Energia stamattina, dopo aver effettuato uno scavo, hanno riparato la conduttura della rete ripristinandone la tenuta.

“Ringrazio gli operatori per le attività che confermano la competenza e l’efficienza del servizio”, sottolinea il presidente di Amg Energia Spa Francesco Scoma, che ieri ha seguito la vicenda.