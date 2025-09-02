Fugge all’alt dei carabinieri su una moto rubata: arrestato a Carini

Un 16enne finisce al centro di prima accoglienza di Palermo

CARINI – Non si è fermato all’alt dei carabinieri in sella a un motociclo rubato. Arrestato dopo un breve inseguimento a Carini un sedicenne che adesso dovrà rispondere di resistenza e ricettazione. I militari percorrendo via San Pietro, hanno notato il giovane senza casco alla guida del mezzo che, alla vista della gazzella, si è dato ad una fuga tra le vie della cittadina.

I carabinieri hanno rintracciato poco dopo il minore che ha tentato di fuggire a piedi spingendo i militari. Il ciclomotore che è risultato rubato la settimana scorsa a Capaci è stato restituito al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Palermo, il 16enne è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Palermo.