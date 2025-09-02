 Fugge all'alt dei carabinieri su una moto rubata: arrestato a Carini
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Fugge all’alt dei carabinieri su una moto rubata: arrestato a Carini

Un 16enne finisce al centro di prima accoglienza di Palermo
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

CARINI – Non si è fermato all’alt dei carabinieri in sella a un motociclo rubato. Arrestato dopo un breve inseguimento a Carini un sedicenne che adesso dovrà rispondere di resistenza e ricettazione. I militari percorrendo via San Pietro, hanno notato il giovane senza casco alla guida del mezzo che, alla vista della gazzella, si è dato ad una fuga tra le vie della cittadina.

I carabinieri hanno rintracciato poco dopo il minore che ha tentato di fuggire a piedi spingendo i militari. Il ciclomotore che è risultato rubato la settimana scorsa a Capaci è stato restituito al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Palermo, il 16enne è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI