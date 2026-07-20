Fugge durante i controlli, fermato a Caltanissetta: feriti due carabinieri

L'uomo si era allontanato dal Sant'Elia dopo essere arrivato dal Cpr

CALTANISSETTA – Momenti di tensione questa mattina a Caltanissetta, dove un ospite del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), accompagnato all’ospedale Sant’Elia per alcuni controlli sanitari, si è allontanato dalla struttura.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri in via Due Fontane.

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Secondo quanto riferito, durante le fasi del fermo avrebbe opposto resistenza e due militari dell’Arma sono rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Sant’Elia per le cure del caso.

Alle operazioni ha partecipato anche personale della Polizia di Stato, intervenuto in supporto ai carabinieri poiché già presente nella zona per un altro intervento.