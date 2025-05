Al Palazzo della Cultura l'Area Mostre del festival, visitabile fino al 15 giugno

CATANIA – Etna Comics si prepara a “conquistare” Catania. E lo farà cambiando le carte del gioco, come mai fatto prima d’ora. Sarà un ideale percorso culturale tra punti nevralgici a scandire le quattro giornate che la città dell’Elefante si appresta a vivere da capitale mondiale del fumetto, del gioco e della cultura pop.

Conferenze, mostre, panel, workshop, concerti, proiezioni, anteprime, incontri ed esclusivi meet&greet con ospiti di fama nazionale e internazionale coloreranno tre zone iconiche del centro: la Zona 1 con l’Asian Wave che trasformerà piazza Giovanni XXIII nel cuore della cultura orientale; la Zona 2 con i padiglioni storici del centro fieristico Le Ciminiere e le tendostrutture in piazzale Rocco Chinnici; la Zona 3 con le mostre e un’area gioco, nel Palazzo della Cultura, raggiungibile con navetta gratuita dalla Zona 1.

Unico e invisibile il filo conduttore, che è anche l’hashtag dell’edizione 2025: #shockinmytown. Il riferimento è al celebre brano del maestro Franco Battiato, a cui è dedicato il manifesto della tredicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop firmato da Igort.

La grande novità di Etna Comics 2025

Non solo un omaggio, nell’ottantesimo anniversario della nascita, ma un vero e proprio atto d’amore verso un artista che ha saputo raccontare, portandola oltre ogni confine, l’essenza più profonda della Sicilia. Amata per la sua potenza, dannata per i suoi limiti.

Grande novità di Etna Comics 2025, la media partnership con Rai,che permetterà di ospitare all’interno del padiglione E4 il progetto Rai Porte Aperte rivolto agli studenti di tutte le età. Sarà allestito un vero e proprio set televisivo in cui, affiancati dai professionisti Rai, gli studenti si confronteranno con vere attrezzature per la messa in onda e vestiranno i panni del conduttore, dell’inviato, dell’operatore di ripresa, del regista, ma anche del mixer video, audio e del microfonista.

Il fiore all’occhiello della kermesse

In questo universo parallelo, in cui per quattro giorni le lancette degli orologi sembreranno fermarsi per racchiudere in una bolla senza tempo decine di migliaia di visitatori – quasi 100mila quelli del 2024 – centinaia di ospiti provenienti da ogni parte del mondo condivideranno col pubblico il loro bagaglio di esperienze, sogni e talento.

Fiore all’occhiello della kermesse sarà come sempre l’Area Comics. Insieme a Igort, autore del manifesto, e alla bonelliana Val Romeo, autrice di quello variant, Alessandro Pastrovicchio che ha firmato la cover a edizione limitata del numero 3627 di Topolino. Tre capolavori dedicati al genio del celebre maestro di Ionia, omaggiato da Etna Comics nelle sue infinite sfumature.

In Artist Alley, a catalizzare l’attenzione degli appassionati, saranno gli americani: Alex Saviuk, considerato uno dei più importanti e prolifici disegnatori di Spider-Man, e Nick Dragotta, co-creatore insieme a Scott Snyder della serie di successivo Absolute Batman, evento editoriale del 2025 pubblicato da Panini Comics.

Torna Yumiko Igarashi

Direttamente dal Giappone, tornerà a Catania Yumiko Igarashi, la celebre mangaka autrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli rossi, mentre nello stand di Edizioni BD sarà possibile incontrare Anastasio, vincitore della dodicesima edizione di X Factor, che presenterà “Le macchine non possono pregare”. Un graphic novel che porta su carta i temi dell’omonimo album lanciato lo scorso 11 aprile.

Tra gli ospiti speciali dell’Area Games, Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, appassionata giocatrice diventata ben presto un vero e proprio fenomeno del web, riuscendo a sbarcare anche in radio e tv.

L’area videogames

In Area Videogames grande attesa per Giorgio “Pow3r” Calandrelli, streamer, ex pro player e punto di riferimento per migliaia di appassionati, presente dal vivo per due talk esclusivi, mentre in Creator Lounge prima volta assoluta per l’affermata Vtuber, LallaWaffle, e Krisfits, la content creator che diffonde la cultura del mondo Hentai, sdoganando tabù e pregiudizi.

Attesissima in Area Letteratura Fantasy la Potter Alley, una nuova sezione tematica interamente dedicata all’universo parallelo di Harry Potter, che ospiterà Devon Murray, l’attore che ha interpretato il mitico Seamus Finnigan nella saga cinematografica dedicata al maghetto con gli occhiali, ma anche Cliff Wright, Francesco Vairano, Marina Lenti e Serena Riglietti.

L’area Movie e il re della comicità

In Area Movie sarà protagonista il re della comicità surreale italiana, Maccio Capatonda, mentre in area palco se gli Sugarfree saranno protagonisti assoluti della prima serata, i fan stanno già facendo il conto alla rovescia per rivedere al festival il re delle sigle animate, Giorgio Vanni, star della terza serata con uno spettacolo inedito. Si esibirà all’interno del Premio Angelo D’Arrigo, arrivato alla sua undicesima edizione e ospitato ancora una volta da Etna Comics. Il riconoscimento di quest’anno sarà consegnato al direttore generale del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, Fiorenzo Marco Galli.

A impreziosire la kermesse sarà, come da tradizione, l’asta di beneficenza. Il ricavato della vendita dei disegni realizzati e donati dagli artisti durante la manifestazione sarà interamente devoluto alla Locanda del Samaritano, a sostegno dell’Agorà della Carità.

La manifestazione è stata presentata alla stampa questa mattina, alla presenza, tra gli altri, del sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del consulente del sindaco per la Città Metropolitana, Ivan Albo, del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, del vicedirettore Gianluca Impegnoso, della presidente della fondazione Angelo D’Arrigo, Laura Mancuso, e dei rappresentanti dello staff e dei partner del festival.

Il direttore Mannino

«Catania sta per essere invasa dagli appassionati – ha detto Antonio Mannino –, che quest’anno avranno a disposizione spazi più vasti e contenuti sempre più esclusivi. Non a caso abbiamo spostato l’ingresso della manifestazione su via Archimede, anche per accogliere in modo ordinato il nostro pubblico».

«Il Palazzo della Cultura – ha proseguito – sarà un vero e proprio fiore all’occhiello per l’edizione di quest’anno, grazie alle meravigliose mostre che abbiamo realizzato e alla stretta sinergia con la mostra di Tolkien, che sarà possibile visitare con il braccialetto di Etna Comics. Una manifestazione che cresce sempre di più. Siamo sempre dei grandi sognatori ma probabilmente non avevamo la velleità di vederla crescere così tanto. Siamo stati sicuramente travolti dall’entusiasmo del pubblico e grazie alla bravura e alla preparazione del nostro staff abbiamo fatto di tutto per rispondere alle esigenze degli appassionati, che cambiano di anno in anno».

«Nella tredicesima edizione – ha concluso il numero uno della manifestazione – Franco Battiato sarà la nostra luce, un simbolo e una figura a cui ci stiamo ispirando, analizzando le cose oltre la loro immagine iniziale, leggendo tra le righe e unendo culture diverse di mondi diversi, ma sotto l’unico grande cappello della convivialità. Questo è il nostro spirito».

«Accogliere a Catania la tredicesima edizione di Etna Comics – ha detto il sindaco Trantino – è motivo di grande orgoglio. Per diversi giorni la città sarà animata da esperti e appassionati del mondo dell’illustrazione, del fumetto, del gioco e della cultura pop.

I vari luoghi simbolici della città

Quest’anno, con un format rinnovato e diffuso in vari luoghi simbolici della città, abbiamo saputo integrare pienamente la manifestazione nel tessuto urbano e culturale, anche grazie alla presenza della mostra dedicata a Tolkien.

Nel percorso verso Catania Capitale Italiana dei Giovani 2025, eventi come questo rappresentano una straordinaria opportunità per valorizzare il talento e offrire ai nostri giovani nuove prospettive, contrastando la fuga di risorse e idee.

Etna Comics è un esempio concreto di come la cultura possa contribuire a rendere Catania più viva, inclusiva e proiettata verso il futuro».

I ringraziamenti e le ciminiere

«Un sincero ringraziamento – ha sottolineato Ivan Albo – ad Antonio Mannino e al suo staff, protagonisti di una manifestazione che è ormai un punto di riferimento nazionale.

Il Sindaco Trantino ha creduto fin da subito nella forza di Etna Comics, nella sua capacità di generare cultura e dialogo tra città e provincia.

Le Ciminiere devono diventare sempre più un polo culturale stabile e innovativo, capace di attrarre ed entusiasmare generazioni diverse. Etna Comics è molto più di un evento: è un modello ispiratore e una concreta occasione di crescita per il nostro territorio».

Il braccialetto di Etna Comics

Subito dopo, al Palazzo della Cultura, l’inaugurazione dell’Area Mostre del festival, che fino al 15 giugno ospiterà le straordinarie esposizioni L’Odissea illustrata da Paolo Barbieri e Il Signore degli Anelli – Trinacria Edition. Il braccialetto di Etna Comics darà diritto ad accedere gratuitamente anche alla grande mostra – inaugurata lo scorso 7 marzo e visitabile fino al prossimo 31 luglio – dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo, che ha plasmato un nuovo immaginario per il mondo contemporaneo, diventando uno degli autori più letti del pianeta.