Non si esclude alcuna pista

VITTORIA (RAGUSA) – Nella notte un furgone è andato a fuoco a Vittoria, in provincia di Ragusa. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 in via Pertini, in direzione Scoglitti.

Il mezzo era parcheggiato davanti all’abitazione del proprietario. Le fiamme hanno danneggiato la facciata dell’abitazione, il motore della pompa di calore e una tapparella. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Indaga la polizia.