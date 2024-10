La furia dell’uragano Milton in Florida: sale il numero dei morti

Un allarme che durerà giorni

È salito a 13 il bilancio dei morti dopo il passaggio dell’uragano Milton sulla Florida, con ancora 2,9 milioni di persone senza elettricità.

Uragano Milton, la conta dei danni

Il bilancio dell’uragano che si è abbattuto sul centro e il sud della Florida è pesante ma non il peggior scenario possibile. In ogni caso, nonostante sia stato declassato da categoria 5 a 1, resta l’allerta per le sue conseguenze, soprattutto il rischio allagamenti che interessa al momento ben 12 milioni di persone.

Un allarme che durerà giorni, tanto che è slittato a domenica 13 il rientro sulla Terra dei quattro astronauti della missione Crew 8.

Le vittime

Quattro delle dieci vittime confermate sono state registrate a St. Lucie, sulla costa est dello Stato, mentre sul lato opposto, a Saint Petersburg, i forti venti di Milton mercoledì notte hanno divelto il tetto del Tropicana Field, lo stadio della squadra di baseball dei Tampa Bay Rays.

I video pubblicati sui social che mostrano pezzi del tetto in fibra di vetro volare via e la struttura squarciata dall’uragano come fosse di carta sono impressionanti. All’inizio di questa settimana, Ron DeSantis aveva annunciato che il Tropicana Field sarebbe stato convertito in un centro di accoglienza per 10.000 persone ma le autorità sono state costrette a trovare un nuovo rifugio per gli sfollati a Jacksonville.

Lo scenario

Il governatore repubblicano ha rassicurato la popolazione che l’attuale situazione “non è la peggiore che ci aspettassimo” e che “lo scenario è molto meno drammatico di quello di Helene” ma “si prevedono nuovi allagamenti”.

D’altra parte ci sono oltre 80.000 persone che hanno passato la notte nei centri di accoglienza, 3,1 milioni di case e aziende senza elettricità e oltre 20 squadre di soccorso nelle aree colpite con oltre 135.000 agenti coinvolti nelle operazioni.