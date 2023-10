Furti, armadietti rotti e paura: "Il Policlinico è terra di nessuno"

La denuncia del medico. Gli ultimi episodi

PALERMO- Il racconto rimanda a un inestirpabile clima di insicurezza. Furti in abbondanza, armadietti rotti a due passi da reparti d’ospedale di massima fragilità, pezzi di macchine che spariscono, così, con un abracadabra. La cronaca scorrevole di qualcosa che somiglia a un abbandono, alla fisionomia di un posto in cui dovere stare sempre all’erta e non si dovrebbe.

“Mi creda, il Policlinico è terra di nessuno, anzi una riserva di caccia per i malfattori: sono e siamo sconfortati”. L’allarme è del professore Antonello Giarratano che in quei luoghi lavora all’Unità di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva. Il professore ha presentato diverse denunce, per danno personale, ma allarga lo sguardo al contesto. L’ultima segnalazione è freschissima e riguarda il furto dei fari dell’auto, il secondo ‘colpo’ dopo poco più di un mese. C’è di che arrabbiarsi e non soltanto se la circostanza ti riguarda da vicino.

“Le faccio un rapido conto – dice Giarratano –. Appena venerdì scorso sono stati svuotati trentaquattro armadietti. A inizio settimana sono state rubate due moto, per non parlare di pc e di altro. Insisto: questa zona è una riserva di caccia per i ladri, è un continuo”.

“Chi ha dato l’assalto agli armadietti è arrivato vicinissimo alla Rianimazione – si conclude il racconto di un’emergenza -. Ho visto una specializzanda piangere perché le era stato sottratto il portafoglio. Eppure, ci sono le telecamere e c’è la vigilanza. Lancio il mio appello al questore e al prefetto: si faccia qualcosa, non è più possibile tollerare una situazione del genere. Il clima è di paura”. Succede nella cittadella sanitaria dedicata alla cura e alla protezione di chi sta male. Ma non dovrebbe accadere.