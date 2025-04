Furti a Catania, arrestato un ladro seriale dei negozi del centro

Il 52enne trovato grazie alle immagini di videosorveglianza

CATANIA – La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un pregiudicato catanese di 52 anni, ritenuto responsabile di due furti, per un valore complessivo di circa 1000 euro, commessi in due negozi del centro storico di Catania. L’uomo, con un lungo curriculum criminale alle spalle, è stato riconosciuto grazie alle immagini di videosorveglianza.

Furto lampo in gioielleria

Il primo colpo risale a qualche tempo fa, quando il 52enne è riuscito a sottrarre da una gioielleria di via Etnea un intero espositore di bracciali del valore di 300 euro. Approfittando di un attimo di distrazione del personale, con una mossa rapida si è impossessato dell’astuccio, nascondendolo nel cappotto e dileguandosi rapidamente.

La dipendente, accortasi subito del furto, ha allertato gli agenti del Commissariato Centrale, che hanno avviato le indagini e, grazie alle telecamere, hanno identificato il ladro, già noto per numerosi precedenti contro il patrimonio, spaccio, resistenza e violazione della sorveglianza speciale. L’uomo è stato quindi denunciato.

Le felpe

Nei giorni successivi, il 52enne ha tentato un nuovo colpo in un negozio di abbigliamento del centro, utilizzando lo stesso modus operandi. Dopo aver individuato un espositore con polo e felpe per un valore di 700 euro, si è impossessato della merce e si è diretto velocemente verso l’uscita. Tuttavia, al passaggio dalle barriere antitaccheggio, è scattato l’allarme.

Il responsabile del reparto si è accorto del tentativo di furto ed è riuscito a bloccare l’uomo prima che potesse fuggire. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato Centrale, che ha recuperato la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario.

Durante il controllo, il 52enne è stato trovato in possesso di un’arma da taglio, che è stata sequestrata. Anche in questo caso, il pregiudicato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere.