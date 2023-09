Furti d’auto a Palermo: scattano tre arresti e una denuncia

L'operazione dei carabinieri del comando provinciale

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato quattro uomini accusati di furto d’auto. In questi ultimi mesi i furti di vetture sono stati numerosi nel capoluogo siciliano e così i militari hanno intensificato i controlli nelle zona dove vengono rubate con maggiore frequenza le auto.

La stazione Palermo Centro, in via Ammiraglio Gravina, ha arrestato per furto aggravato un 44enne, palermitano sorpreso mentre si stava impossessando degli oggetti presenti all’interno dell’abitacolo di una autovettura parcheggiata che aveva appena forzato.

L’uomo aveva con sé vari attrezzi da scasso, grimaldelli e due coltelli a serramanico. Il nucleo radiomobile, nei pressi di via Libertà, ha arrestato per tentato furto aggravato, due persone, un 33enne e un 26enne, entrambi palermitani che stavano tentando di rubare un motociclo.

Ancora il nucleo radiomobile, nella centralissima piazza Giuseppe Verdi, ha sorpreso un 40enne che frugava dentro un minivan. L’uomo alla vista dei militari si è dato alla fuga, venendo raggiunto e fermato poche centinaia di metri dopo; per lui è scattata la denuncia per tentato furto.