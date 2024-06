Furti di energia elettrica nel catanese, denunciate più di 50 persone

I controlli di Carabinieri ed E-Distribuzione

CATANIA – Furti di energia elettrica: cinquantacinque persone sono state denunciate tra Randazzo e Maletto (Catania) dai carabinieri durante controlli effettuati con personale di E-Distribuzione. “I furti, come reso noto dalla stessa azienda – sottolinea l’Arma – in cinque anni hanno causato perdite per oltre 66.000 euro”.

Tra le persone denunciate un’anziana che aveva nascosto dietro un’effigie di San Padre Pio un pulsante con cui decideva di utilizzare o meno un collegamento che by-passava il contatore.