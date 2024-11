Minacce a mano armata ai dipendenti degli esercizi

MESSINA – La polizia ha arrestato due messinesi per due tentate rapine, furti e ricettazioni. I colpi sarebbero stati commessi ai danni di ristoranti, pizzerie, panifici, tabacchi nel cuore della città, dunque in centro; o in alcuni caselli autostradali.

Gli arresti sono stati messi a segno dalla sezione antirapina della Squadra mobile, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip, su richiesta della procura, diretta da Antonio D’Amato. Secondo gli inquirenti, in alcuni casi, i due avrebbero minacciato i dipendenti con pistole o coltelli.

Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di ricostruire le diverse fasi dei furti e delle rapine.

