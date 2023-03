Rubano in un cantiere edile, ladri bloccati dalla Polizia

I due si sono intrufolati nell'edificio di nascosto ma sono stati notati dalla vigilanza privata

CATANIA – Furto in un cantiere edile di Catania: ieri mattina personale del Commissariato Centrale di polizia è intervenuto in un cantiere in via Domenico Tempio, nei pressi del Faro Biscari, a seguito di una nota di furto in atto diramata dalla Sala Operativa.

Gli agenti hanno preso subito contatti con il personale della vigilanza privata del cantiere, il quale ha riferito che due individui, poco prima, si erano introdotti furtivamente all’interno dell’edificio.

I poliziotti, una volta entrati nell’edificio, hanno bloccato un uomo che aveva in mano un borsone di grandi dimensioni, e poco dopo, hanno fermato un secondo soggetto che aveva tentato di nascondersi. All’interno del borsone sono stati rinvenuti un cavo elettrico della lunghezza di alcune decine di metri e tre telecamere del sistema di videosorveglianza privata, il tutto appena asportato dagli stessi.

I due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato Centrale, e querelati formalmente dal proprietario del cantiere. I rei sono stati deferiti all’autorità giudiziaria competente per il reato di tentato furto aggravato in concorso.