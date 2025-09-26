I controlli della polizia

LEONFORTE – Furto di energia elettrica e acqua a Leonforte. Scattano le denunce dopo i controlli della polizia. Nei giorni scorsi, in seguito ad accertamenti effettuati in collaborazione con personale tecnico specializzato, gli agenti del commissariato hanno individuato e denunciato alcuni soggetti ritenuti responsabili di manomissioni abusive ai danni delle reti pubbliche di distribuzione di energia elettrica e acqua potabile.

L’operazione ha preso avvio da una segnalazione ricevuta da parte delle società erogatrici dei servizi, che avevano rilevato anomalie nei consumi e sospetti ammanchi in diverse utenze della zona. Le indagini hanno permesso di riscontrare l’esistenza di allacci abusivi realizzati attraverso collegamenti irregolari e bypass dei contatori ufficiali.

In alcuni casi, l’energia elettrica veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcuna registrazione del consumo e senza contratto attivo. Situazione analoga per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, con condotte manomesse per alimentare le abitazioni illecitamente.

Al termine delle attività, sono stati identificati i soggetti coinvolti, per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato.