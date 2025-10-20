 Furto di pannelli solari a Ficarazzi, arrestati 5 giovani di Villabate
L'operazione dei carabinieri della compagnia di Bagheria
PROVINCIA DI PALERMO
di
PALERMO – Furto di pannelli solari, cinque arresti in flagranza a Ficarazzi. Nella tarda serata del 16 ottobre, i carabinieri della compagnia di Bagheria, in collaborazione con gli agenti del commissariato, hanno arrestato in flagranza di reato cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti provenienti da Villabate e già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentato furto aggravato.

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, il quale, insospettito dai movimenti sospetti all’interno di un deposito di materiali di una ditta locale, ha immediatamente allertato i colleghi. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sorprendere i cinque malviventi mentre cercavano di impossessarsi di oltre 300 pannelli fotovoltaici, del valore stimato di circa 30.000 euro.

Durante il raid, i ladri avevano già distrutto gli imballaggi e stavano caricando la refurtiva su un rimorchio appositamente predisposto per il trasporto. Nonostante il tentativo di fuga, i cinque sono stati arrestati. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per tutti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

