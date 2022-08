Furto di un motociclo: arriva condanna e arresto

Dovrà espirare più di due anni in carcere

CATANIA – Su delega della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, i Carabinieri della Stazione di Riposto, in Giardini Naxos (ME) unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina, hanno arrestato il 35enne ripostese Mirko Iraci in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, che nel febbraio del 2008 unitamente ad un complice venne sorpreso dai Carabinieri nella flagranza di reato di tentato furto di un motociclo, dovrà espiare la pena di 2 anni, 2 mesi e 24 giorni di reclusione presso il carcere di Catania Piazza Lanza ove è stato associato.