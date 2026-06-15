Il distribitore di benzina incendiato lo scorso marzo

PALERMO – Non è stato uno dei tanti furti commessi nella città di Palermo. La Fiat Panda, tra i modelli più ricercati dai ladri, serviva per uno scopo ben preciso.

Samuel D’Acquisto e Salvatore Modica, tra gli arrestati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sono accusati di avere rubato la macchina nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro. Il furto è avvenuto il 12 marzo 2026. Sedici giorni dopo l’auto è stata utilizzata per dare fuoco a un distributore di benzina in via Lanza di Scalea.

Qualcuno ancora da identificare l’ha parcheggiata nel tunnel dell’autolavaggio e ha appiccato le fiamme. C’è un dettaglio che non si può trascurare. Si tratta dell’autolavaggio a cui si affida la Sicily by Car, bersaglio degli attentati più gravi degli ultimi mesi. Ciò conferma che la società di autonoleggio è stata bersaglio di un’azione mirata su cui sono in corso ulteriori approfondimenti.

Gli autori materiali dell’attentato non hanno ancora un volto. È andata diversamente per Modica e D’Acquisto. Anche loro, come gli altri arrestati, vivono allo Zen 2. Le telecamere del parcheggio li hanno filmati mentre arrivavano al Conca d’Oro in scooter e armeggiavano nella Panda. I poliziotti del Commissariato San Lorenzo hanno ricostruito i loro spostamenti, adesso bisogna capire chi ha fato l’ordine e perché ha scelto di danneggiare non un distributore tra i tanti ma uno che ha dei collegamenti lavorativi con Sicily by Car.