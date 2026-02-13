Sfondano a martellate la vetrina di una gioielleria in pieno giorno – VIDEO

Il video dell'incredibile furto avvenuto in una zona residenziale di Londra

Rocambolesco furto in una gioielleria di Londra. Due ladri armati di un grosso martello hanno frantumato la vetrina di un negozio ubicato in un’esclusiva zona residenziale, prima di fuggire con numerosi oggetti mentre il personale tentava di fermarli.

Un video diffuso sui social media mostra due uomini mascherati e con il cappuccio che, in pieno giorno, usano un martello per rompere la vetrina della gioielleria Gregory & Co a Richmond, prima di rimuovere il vetro danneggiato.

La reazione dello staff del negozio

Mentre arraffano gli oggetti riponendoli in una borsa blu, un membro dello staff cerca di respingerli con una piccola scatola, mentre un altro prova a togliere gli articoli dall’espositore per metterli al sicuro all’interno del negozio.

A jewellery robbery in Richmond London this morning ( ahcomeridewithme ) pic.twitter.com/d0jmgyQUGq — London & UK Street News (@CrimeLdn) January 31, 2026

Londra, l’appello ai testimoni del furto in gioielleria

Gli uomini poi fuggono correndo verso Richmond Green sotto gli occhi dei passanti attoniti. La polizia londinese, che tratta l’episodio come una rapina aggravata, ha lanciato un appello ai testimoni del furto. Non sono stati effettuati arresti.

La gioielleria si trova in Paved Court, una stretta strada pedonale che ospita boutique, caffè e ristoranti. La zona è stata anche utilizzata come location per le riprese di “Ted Lasso”, popolare serie tv di Apple.

