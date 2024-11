Il Palermo C5 vince anche contro il 3M: i rosanero restano imbattuti

Il 3-1 nel derby palermitano è l'ottavo risultato utile consecutivo

Prosegue la marcia trionfale del Palermo Calcio a5 in campionato. La compagine rosanero, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con il risultato finale di 3-1 sul 3M Calcio a5. La squadra di coach Rizzo resta imbattuta (7 vittorie e 1 pareggio) e da sola in vetta alla classifica del girone A di Serie C1.

A inizio gara è il 3M a farsi vedere pericolosamente nei pressi dell’area di rigore del Palermo C5 con la conclusione di Hamici. Il Palermo Calcio a5 si difende con ordine e, al primo vero affondo, trova la via della rete con Biondo, che sfrutta bene una palla tagliata con l’esterno dal funambolico Mineo. Si va all’intervallo con i rosanero in vantaggio per 1-0.

La ripresa inizia con Palermo C5 che spinge il piede a martello sull’acceleratore sfiorando, per ben due volte, il raddoppio. Il 3M, tuttavia, cerca con insistenza il pareggio alzando il proprio baricentro. Alla fine il raddoppio dei rosanero arriva, ancora con Biondo, (doppietta per lui) in contropiede. Il 3-0 è invece siglato dal portiere del Palermo Calcio a5 Immesi, che recupera la palla e, osservando la porta avversaria completamente sguarnita (il 3M era tutto proiettato in avanti), trova il gol rinviando la sfera. Gol della bandiera del 3M firmato da Hamici.