Palermo C5, con l’Isola C5 finisce in parità: i rosanero restano primi

La squadra di coach Rizzo non perde l'imbattibilità

Altalena di emozioni al “Nou Camp Stadium” di Capaci, teatro del pirotecnico 4-4 tra i padroni di casa dell’Isola C5 e la capolista Palermo Calcio a5. Il pareggio consente alla formazione guidata da coach Rizzo di restare in vetta alla classifica del girone A di Serie C1 e imbattuta in campionato (7 vittorie e 2 pareggi in 9 gare disputate).

Pronti via sono gli ospiti a partire col piede pigiato a martello sull’acceleratore. Il Palermo C5, infatti, approfittando di due lapalissiane sbavature difensive dell’Isola, trova due reti in rapida successione: 0-1 firmato da Biondo e 0-2 siglato da Musso. La compagine biancazzurra, tuttavia, non demorde e prima accorcia le distanze con il gol di Catanese quindi trova il momentaneo 2-2 con Pace. Il Palermo calcio a5 sale nuovamente in cattedra e chiude la prima frazione in avanti trovando il 2-3 con Miranda.

La musica cambia radicalmente nella ripresa: l’Isola C5, infatti, scende in campo con un atteggiamento più spregiudicato, forcing dei biancazzurri che porterà al momentaneo 3-3 siglato da Arato. Il gol del pareggio galvanizza i padroni di casa che, pochi minuti dopo, troveranno la rete del 4-3, sorpasso firmato da Lo Nigro. Coach Rizzo suona la carica e decide di giocarsi il tutto per tutto optando per la tattica del quinto uomo di movimento, scelta vincente del tecnico rosanero: il Palermo Calcio a5, a 15 secondi dal triplice fischio, troverà la rete del definitivo 4-4 con Bonanno.