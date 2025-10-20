Palermo C5, i rosa tornano a ruggire: Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2

Nella sesta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, ritrova il sorriso: dopo la battuta d’arresto contro l’Akragras Futsal, infatti, la compagine rosanero si impone 5-2 sulla Polisportiva Real Sports. A firmare il successo della squadra guidata da coach Rizzo le doppiette di Torcivia e Giannola (autore anche di 3 assist) e la rete di Romano.
Pronti via il Palermo C5 parte col piede sull’acceleratore e, dopo appena 3′, trova il vantaggio grazie alla rete di Torcivia su un ottimo suggerimento di Giannola. I rosanero continuano a proiettarsi in avanti ma, sugli sviluppi di una ripartenza, il Real Sports trova il pareggio con una conclusione vincente di Damiani.
Altra disattenzione difensiva dei padroni di casa e, nonostante l’avvio di gara in sordina, al 5′ la Polisportiva Real Sports trova il momentaneo 1-2 con Cirrincione che, su tiro libero, spiazza l’estremo difensore rosanero. Sul finire della prima frazione la squadra guidata da coach Rizzo crea diverse occasioni senza riuscire però a trovare la via della rete.Si andrà all’intervallo con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti.
La musica cambia radicalmente nella ripresa. Il Palermo Calcio a5, infatti, scende in campo determinato a ottenere la vittoria a tutti i costi e, nel giro di cinque minuti , troverà 3 gol in rapida successione: 2-2 firmato da Romano (assist di Giannola), momentaneo 3-2 siglato da Giannola (abile a ribadire in rete un tiro sporco di Romano) e 4-2 segnato ancora da Giannola (doppietta per lui) direttamente da calcio di rigore.
Prima del triplice fischio i rosanero trovano il definitivo 5-2 con Torcivia (doppietta pure per lui) sempre su un assist di Giannola, il terzo in questa partita. Non c’è più tempo: il Palermo Calcio a5 ritrova la vittoria dimostrando ancora una volta di voler recitare un ruolo da protagonista nel girone A di Serie C1.