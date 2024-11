Il Palermo C5 rimonta e passa il turno in Coppa Italia: travolto il 3M

I rosanero vincono 6-1 al Pala Don Bosco

Missione compiuta per il Palermo Calcio a5 che ribalta nettamente il 2-1 della gara di andata e, nel return match, si impone con un 6-1 contro il 3M Calcio a5. Passaggio del turno in Coppa Italia aggiudicato, dunque, per la compagine rosanero al Pala Don Bosco davanti al proprio pubblico.

Ritmi altissimi, sin dalle prime battute della gara. Entrambe le squadre giocano a viso aperto mostrando ottime trame di gioco. Ad aprire le danze del match sarà il 3M grazie alla rete siglata da Affatigato. La squadra ospite, galvanizzata dal momentaneo vantaggio, continua a spingere sfiorando il raddoppio. Poi il Palermo C5 si sveglia e inizia a proiettarsi in avanti fino a trovare il pareggio: a 12” dalla fine della prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i padroni di casa segnano l’1-1 con Consiglio. Si va negli spogliatoi.

La seconda frazione di gioco è un assoluto monologo del Palermo C5. I rosanero trovano subito il 2-1 con Musso. Blackout del 3M, ne approfittano i padroni di casa che sembrano giocare sul velluto. La squadra guidata da Rizzo, con una gran giocata di Romano, trova il 3-1. I rosanero continuano a pigiare il piede a martello sull’acceleratore segnando altre tre reti: 4-1 firmato da Biondo, 5-1 siglato da Musso su tiro libero (doppietta per lui) e definitivo 6-1 realizzato da Romano (doppietta per lui).