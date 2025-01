Palermo C5, il nuovo anno inizia con una vittoria: Merlo C5 ko per 3-1

Prosegue la striscia positiva da record dei rosanero

Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per il Palermo Calcio a5. La compagine rosanero, infatti, inaugura il girone di ritorno con una convincente vittoria per 3-1 contro la Merlo C5. La squadra guidata da coach Rizzo prosegue la sua striscia positiva da record: 11 vittorie e 3 pareggi in 14 gare disputate, restando l’unica formazione imbattuta del girone A di Serie C1. Numeri che consentono al Palermo C5 di mantenere la vetta in solitaria della classifica.

Fase iniziale del match nella quale le due squadre preferiscono studiarsi prima di cercare di affondare il colpo. Il gol del vantaggio dei rosa lo firma Russo che, dopo una super giocata di Madonia, riesce a ribadire in rete dopo la respinta del portiere della Merlo. Il raddoppio arriva con Bonanno che, con un siluro da fuori area, castiga sul primo palo l’estremo difensore ospite.A 2′ dalla fine del primo tempo il Palermo C5 cala il tris con un gol pazzesco del numero 10 Musso.

La musica cambia radicalmente nella ripresa con la Merlo Calcio a5 proiettata inizialmente in avanti. La formazione ospite sciupa clamorosamente due nitidissime occasioni da gol. Da una decisione discutibile del direttore di gara arriva la rete della bandiera degli ospiti: direttamente da una punizione La Spisa calcia di punta bucando la barriera e non lasciando scampo all’estremo difensore rosanero Immesi. Il gol galvanizza la Merlo ma i padroni di casa mantengono bene le posizioni difendendosi con ordine. Risultato finale 3-1 in favore del Palermo Calcio a5.