Il Palermo C5 chiude la regular season con una vittoria

I rosanero si proiettano alla finale playoff

Finisce tra gli applausi scroscianti del pubblico del “Pala Don Bosco” il campionato del Palermo Calcio a5. In attesa di disputare la finale playoff contro la vincente tra Akragas e 3M Calcio a5, la compagine rosanero chiude la regular season con l’ennesima vittoria in campionato imponendosi 4-3 sul Sant’Isidoro Bagheria.

Stagione, sin qui, superlativa per la squadra del Presidente Salvo Messeri: 64 punti in classifica (record assoluto per il club in Serie C1), miglior difesa del torneo (insieme all’Akragas Futsal) e, ciliegina sulla torta, la finale di Coppa Italia.

Il Palermo Calcio a5, ampiamente rimaneggiato viste le assenze di tanti big (out Immesi, Musso, Madonia, Romano e Di Simone), pigia subito il piede a martello sull’acceleratore e, nel giro di 3 minuti, trova per ben due volte la via della rete. Uno a zero firmato da Bonanno e momentaneo 2-0 siglato da Davì. A metà della prima frazione la compagine bagherese accorcia le distanze grazie ad un rigore procurato da Campagna e trasformato da Sciacchitano. Il Palermo C5 non si scompone più di tanto e, sugli sviluppi di una ripartenza fulminea, si porta sul 3-1 con Novara.

Gara vibrante e ricca di emozioni: a 2′ dalla fine, il Sant’Isidoro trova il momentaneo 3-2 complice l’autogol dell’estremo difensore dei padroni di casa. Si va all’intervallo con la squadra di coach Rizzo sopra di un gol. La ripresa inizia con gli ospiti proiettati in avanti ma Gagliano cala la saracinesca. Il forcing del Sant’Isidoro viene premiato: a 6′ dalla fine del match, infatti, arriva il pareggio, 3-3 firmato ancora dal capitano Sciacchitano (doppietta per lui). Proprio nel momento migliore dei biancorossi, ecco la reazione d’orgoglio del Palermo C5 che a 1′ dal triplice fischio, trova il definitivo 4-3 con Russo.