Gabbani annuncia il tour estivo: concerti a Palermo e Taormina

Il cantante sta partecipando al Festival di Sanremo con il brano 'Viva la vita'

PALERMO – Saranno Palermo (5 agosto, Teatro di Verdura) e Taormina (6 agosto, Teatro Antico) le due date siciliane del tour estivo di Francesco Gabbani.

L’artista, in gara alla 75° edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato oggi il calendario di “Dalla tua parte Summer Tour”. I due appuntamenti siciliani sono inseriti nel cartellone del Wave Summer Music. La data di Taormina è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e prodotta da Giuseppe Rapisarda Management.

Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”.

Sul palco dell’Ariston presenta “Viva la vita”, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. La partecipazione al Festival è un ritorno a casa, in quel luogo che ha segnato l’inizio di un’avventura straordinaria e che accoglierà una canzone che porta con sé un valore profondo per lui, sia personale che artistico.

“Viva la vita” farà parte del suo atteso sesto album in studio, che si intitolerà “Dalla tua parte” e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per BMG. L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

Oltre ad essere un disco che parla di ricerca è anche un passo nel cammino della sua crescita personale. “Non finirò mai di crescere” racconta Francesco “Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po’ più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società”.

Il titolo dell’album non è legato a nessuna canzone presente nel disco, ma, come racconta Francesco Gabbani, è stato scelto perché riflette una visione personale: “Una volta che le canzoni vengono pubblicate, diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive. Quando le canzoni entrano a far parte di un album, diventano una fotografia del mio vissuto, un riflesso di quello che sono stato in un determinato periodo della mia vita”.

Il disco, quindi, diventa l’espressione delle domande che Gabbani si pone e delle riflessioni che fa. Come spiega, si tratta di una sorta di trasferimento di responsabilità: “Come lo vivi tu, dalla tua parte, quello che sto cercando di esprimere? Qual è il tuo punto di vista?”

Dopo la partecipazione al Festival, Francesco tornerà dal vivo con il suo nuovo tour nei palazzetti partito il 19 dicembre 2024 con un concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, confermando ancora una volta il suo grande carisma sul palco. Il tour proseguirà dopo l’uscita del nuovo album con dieci date ed un concerto speciale che segna il suo ritorno all’Arena di Verona, uno dei templi della musica italiana.

A luglio Francesco Gabbani darà inoltre il via a “Dalla Tua Parte Summer Tour”, sempre prodotto da A1 Concerti.