Gal Terre normanne, ok a tre progetti per un parco a Ficuzza e due esposizioni

Saranno interessati i territori di Monreale, Corleone e San Cipirrello

1' DI LETTURA

PALERMO – Un Parco avventura nel bosco della Ficuzza, in territorio di Monreale, un ex convento del XIII secolo a Corleone da trasformare in spazio espositivo e un museo del vino e della arti antiche tutto nuovo a San Cipirello. Sono i tre progetti esecutivi presentati dal Gal Terre Normanne da finanziare con 5 milioni e 800 mila euro nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 dell’assessorato regionale Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea.

“L’obiettivo – spiegano il direttore amministrativo del Gal Giuseppe Sciarabba e il direttore tecnico Francesco Rossi – è dare impulso all’offerta turistica e culturale dei tre comuni per contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento dei territori”.

Nel Parco avventura per bambini e adulti si potranno praticare varie discipline. Un’occasione in più per visitare la Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, un’area che oltre Monreale ricade anche fra Corleone, Godrano e Marineo e che con i suoi 7.397 ettari rappresenta la foresta più grande della Sicilia occidentale.

A Corleone sarà riqualificato il complesso monumentale Sant’Agostino che diventerà uno spazio museale con una nuova distribuzione degli ambienti per allestire mostre ed esposizioni, oltre a un book-shop e una sala con una capienza di cento persone. A San Cipirello, infine, prenderà forma il museo del vino e delle arti antiche. Sorgerà in via Roma, riqualificando un edificio di tre piani.