Ad allertare le forze dell'ordine i vicini

GALBIATE (LECCO) – Scoperta che ha del macabro a Galbiate, in provincia di Lecco. All’interno di un’abitazione è stato scoperto il cadavere di un uomo di 62 anni, Angelo Spreafico, nella stessa abitazione il fratello viveva come se nulla fosse.

Ad allertare le forze dell’ordine e i servizi sociali, sono stati i vicini preoccupati perché non avevano più notizie del 62enne da diverso tempo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Galbiate e i carabinieri di Olginate oltre i servizi sociali. Le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere mummificato in casa, così sono stati allertati anche i carabinieri della Scientifica che hanno svolto tutti i rilievi.

Il fratello, 58 anni, sarebbe adesso stato portato in un luogo protetto e sarà successivamente interrogato per capire cosa è accaduto. Il corpo del 62enne si trovava in una camera ed era praticamente mummificato in un letto. Sembrerebbe che sia stato tenuto lì per almeno tre anni.

Da un primo esame autoptico non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo. Non è chiaro però perché il fratello non abbia avvisato nessuno e soprattutto perché abbia scelto di continuare a vivere tranquillamente nella stessa casa con il cadavere dell’uomo.

