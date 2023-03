Galloway Delivery, semplice, intuitivo e alla portata di tutti!

2' DI LETTURA

Galloway non è solo ristorante ma anche un servizio delivery rapido ed efficiente. Presente da quasi 10 anni a Palermo, Galloway è un’eccellenza nella proposta del galletto cucinato a vista sul carbone. In città sono due le due sedi: quella storica di Piazza Verdi, e quella di Via Gabriele D’Annunzio. Galloway, oltre al galletto, offre una scelta di burger di scottona, cucinati su una griglia speciale alla carbonella che conferisce alla carne un sapore unico, oltreché un menù interamente dedicato alla pizza. Le sue specialità arrivano direttamente a casa grazie a Galloway Delivery, un’azienda nell’azienda che offre un servizio di consegna in tutta la città.

Con i “Double Box”, una cena per due, dall’antipasto al dessert!

Galloway Delivery propone gli stessi prodotti che si trovano al ristorante, ma a domicilio in modo semplice e veloce grazie ad un’App dedicata e ad uno speciale packaging studiato apposta per mantenere la temperatura e la qualità del cibo. Grande novità, pensata per chi ordina per due, sono le nostre “Double Box” dove si trovano o due pizze, o due galletti o due burger, accompagnati da antipasto, due bibite e dessert. Una cena completa per due ad un prezzo sorprendente.

Galloway Delivery è un progetto nato in concomitanza del periodo di chiusura dovuto alla Pandemia con l’intento di continuare ad offrire i prodotti Galloway a domicilio. Alla ripresa dell’attività di ristorazione in sala, il successo di Galloway Delivery ha reso però necessario sdoppiare la cucina del ristorante da quella di delivery per creare una squadra interamente dedicata alla produzione e alle consegne a domicilio, compresi numerosi riders. Una mossa vincente che ha reso il servizio più efficiente: “Il delivery è una parte di azienda che oggi arriva in tutta la città e dà risultati sorprendenti, è stata una grande intuizione” spiega uno dei titolari, Luciano Marino. Attraverso il sito internet www.gallowaypalermo.it e un’App facile e intuitiva si può ordinare con pochi click e indicare anche la preferenza sulla fascia oraria di consegna.

Galloway Delivery è un progetto in continua evoluzione a cui Galloway crede molto, ed è per questo che si aggiornerà nei prossimi mesi per essere sempre super efficiente e solido. Una garanzia sulla tavola dei palermitani!