Galloway Palermo, qualità e innovazione a portata di giovani e famiglie

Galloway è da quasi 10 anni un punto di riferimento a Palermo per gli appassionati del galletto cucinato in un modo unico e sfizioso. Nelle due sedi, quella storica di Piazza Verdi, e quella di Via Gabriele D’Annunzio, che proprio oggi festeggia 7 anni dall’apertura, la parola d’ordine è da sempre attenzione al cliente, e offerta di prodotti sfiziosi e di qualità alla portata di tutti. L’idea nasce dall’intuizione di uno dei quattro proprietari, i fratelli Marino, che hanno abbracciato la filosofia di Galloway. Una realtà che nasce come un progetto franchising, ma con una forte identità territoriale. L’intenzione era quella di creare a Palermo una realtà che offrisse la possibilità di poter gustare il galletto, ma in mille sfaccettature, in un ambiente gradevole e conviviale.

Galloway via Gabriele D’Annunzio

I galletti e la speciale cottura su carbone

Alla base del successo di Galloway ci sta la scelta di proporre un prodotto genuino e di qualità, abbinato a un’idea innovativa: il galletto cucinato a vista sulla carbonella. I galletti vengono marinati per 48 ore e serviti in modo sfizioso, con la pannocchia grigliata, le squisite patatine fritte o ancora con altri contorni. Il galletto è la vera novità!! Si tratta di un prodotto genuino e biologico, allevato a terra e senza antibiotici, fornito da un allevamento di Treviso.

Non solo galletto, la scelta di burger e pizza

Oltre al galletto, Galloway offre ai suoi clienti una scelta di burger di scottona, cucinati su una griglia speciale alla carbonella che conferisce alla carne un sapore sorprendente. Il burger viene servito all’interno di un pane artigianale creato ad hoc con l’originale ricetta americana. A completare l’offerta del mondo Galloway, è arrivato anche un menù interamente dedicato alla pizza. Con impasto lavorato con lievito madre e lievitato 72 ore. Una scelta mirata ad andare incontro alle preferenze di ogni tipo di clientela. A tutte le specialità Galloway è possibile inoltre abbinare una delle ottime birre alla spina artigianali proposte.

Galloway Piazza Verdi

Un’atmosfera accogliente e buon cibo alla portata di tutti

Altro punto forte di Galloway è la presenza di collaboratori di sala e cucina che coniugano disponibilità, cortesia e una grande professionalità. Galloway è tutto questo e anche di più!! L’ambiente conviviale e accogliente lo rendono un luogo adatto a tutti, giovani e meno giovani, dove poter trascorrere momenti in armonia, in compagnia della propria famiglia e degli amici.