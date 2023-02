Galoppo di Siracusa: American Pie non delude, Star of Wells si adatta

I risultati dell'Ippodromo del Mediterraneo

1' DI LETTURA

Poderosa risalita di Star of Wells su un tracciato appesantito dalle abbondanti piogge; stravince una delle corse principali del convegno di galoppo andato in scena all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Un Premio Missoni che impegnava, sui selettivi 2300 metri, un bel nutrito campo partenti. Salvo Basile ha spinto il portacolori di Sebastiano Melita in dirittura d’arrivo e insieme hanno messo dietro Light Enters e Fambrus.

Nel sotto clou, abbinato ad una II Tris, Premio Dolce e Gabbana, è Under Secret che mette tutti d’accordo. Sul podio restano Giaman e Vega Magic. In sella c’è Germano Marcelli, quando si decide di sbucare dal gruppo schierato a ventaglio e mostrare di aver quel di più rispetto agli agguerriti avversari. Quota particolarmente interessante legata alla vittoria di My Henry magistralmente condotto da Carmelo Zappulla, nella terza competizione in programma. Doppio in giornata per il team Basile-Caruso.

American Pie non delude nel Premio Gucci, Handicap da 11 mila euro che, sui 1200 metri, schiera cavalli giovanissimi di 3 anni. Intrepido Romano mostra le tutte le sue ottime qualità: anche l’adattabilità ad un tracciato pesante. In apertura di convegno si comporta bene, invece, l’allievo di Vincenzo Messina: Whispering Voice. Chiudono, sui 1400 di pista piccola, due avversarie sempre in lotta: Woman of Malta si impone a Yelsara.